Mais de 25 mil migrantes já voltaram a Marrocos após entrarem de forma irregular em Ceuta, cidade autônoma espanhola. As informações são da agência EFE.\nO retorno ocorre após cerca de 50 mil pessoas cruzarem a fronteira. A EFE relata que as saídas seguem em ritmo acelerado, com centenas de pessoas deixando a cidade em poucos minutos.\nMaioria dos imigrantes é formada por jovens que passaram a noite ao relento e desistiram de permanecer na Espanha. Muitos disseram ter entendido que não conseguiriam regularizar a situação e decidiram voltar por conta própria.\nTerremoto de 5,6 é registrado no Peru, perto da fronteira com o Brasil\nVitórias na América Latina estimularam governo Trump a antagonizar Brasil, avaliam especialista\nSenado dos EUA deve aprovar novo embaixador do Brasil antes da eleição\nParte do grupo que tentou chegar a Ceuta se concentrou na cidade marroquina de Fnideq (Castillejos) e começou a retornar para outras regiões do país. Exaustos e com roupas molhadas, eles tentam embarcar em ônibus, caminhões, táxis compartilhados e até carros particulares em direção a Tânger, para seguir viagem até suas cidades.