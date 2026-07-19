SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Meta, dono do Instagram, Facebook e WhatsApp, enfrentou instabilidade técnica nesta madrugada de domingo (19), com usuários de vários países reportando queixas de falta de acessso.O problema ocorreu entre 4h e 6h (horário de Brasília), quando houve um aumento significativo de reclamações registrada no Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços e sites.Nos EUA, houve 4.280 queixas de instabilidade no Instagram por volta das 5h50 e 4.848 reclamações sobre o Facebook uma hora antes. No Japão, houve pico de 1.062 usuários do Instagram às 6h07, enquanto na França o auge foi de 1.196, às 5h55.Devido ao horário, o Brasil teve um número menor de reclamações na comparação com outros países. O ápice foi de 524 queixas sobre instabilidade no Instagram por volta das 6h02 e de 167 no Facebook, às 4h58.Já o WhatsApp, outra rede social da Meta, não teve um aumento nas queixas durante a madrugada.A Meta foi procurada pela agência de notícias Reuters, mas não houve resposta por email da Meta.