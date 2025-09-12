A Rússia iniciou com a Belarus nesta sexta-feira (12) um megaexercício militar que, apesar de ser uma manobra anual conhecida, ocorre dois dias depois que drones do Kremlin violaram o espaço aéreo da Polônia, elevando ainda mais a tensão com a aliança Otan.\nO premiê polonês, Donald Tusk, chamou o Zapad (Ocidente, em russo) uma ação "muito agressiva" perto de suas fronteiras e de outros membros da aliança militar liderada pelos Estados Unidos, como os Estados Bálticos e os novos integrantes do clube, Finlândia e Suécia.\nO porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que as preocupações europeias são "emoções resultantes de hostilidade contra a Rússia" no contexto da Guerra da Ucrânia. Ele reiterou que as manobras são de natureza defensiva, e nesta semana o presidente Vladimir Putin havia dito que não tem intenção alguma de atacar a Otan.