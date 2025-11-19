Presidente da Rússia, Vladimir Putin (Reprodução/Instagram Russian Kremlin)\nEm mais uma noite de extrema violência na guerra aérea na Ucrânia, um mega-ataque russo deixou ao menos 16 mortos nesta quarta-feira (19) em uma importante cidade no oeste do país invadido em 2022. As vizinhas Polônia e Romênia mobilizaram caças e fecharam espaço aéreo temendo incursão de drones ou mísseis.\nDesta vez, diferentemente de outras ocasiões, isso não ocorreu. Não que faltassem candidatos: Moscou lançou 524 drones e mísseis principalmente contra o oeste ucraniano. Em Ternopil, que fica a 120 km do centro regional de Lviv, um bloco residencial foi atingido diretamente.\nAlém dos mortos, há ao menos 64 feridos, 14 deles crianças, segundo a prefeitura. Kiev afirmou ter derrubado 442 dos 476 drones e 41 dos 48 mísseis lançados, com 14 pontos de impacto direto e 6 atingidos por destroços.