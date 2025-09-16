Quando o repórter chega ao asilo no interior da Normandia onde Bernard Boursicot mora há 17 anos, ele já está esperando sentado do lado de fora, aproveitando o sol fraco do fim de verão. "Nunca morei tanto tempo no mesmo lugar", conta. Este senhor de 81 anos, barba e cabelos há algum tempo sem ver tesoura, foi o pivô de um dos mais curiosos escândalos de espionagem da Guerra Fria.\nBoursicot foi preso em 1983, acusado de vazar segredos franceses na China maoista, onde serviu nos anos 1960 e 1970. O que fez a fama do caso é que ele foi seduzido por um cantor de ópera chinês que se fez passar por mulher, com tanto êxito que o convenceu até de ter tido um filho dele.\nHoje Boursicot não se incomoda em narrar sua história --que rendeu uma peça premiada, um best-seller ("Liaison", da jornalista americana Joyce Wadler) e um filme de Hollywood, "M. Butterfly" (1993), de David Cronenberg, estrelado por Jeremy Irons. O título é referência à ópera "Madame Butterfly", de Puccini, história trágica de amor entre um ocidental e uma oriental.