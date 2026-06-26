Equipes realizam trabalhos de remoção de escombros em um prédio que desabou após um terremoto em Caracas, Venezuela, em junho de 2026. (Diko Betancourt/Anadolu via Getty Images)\nOs dois terremotos registrados na quarta-feira (24) entraram para a lista dos maiores já medidos na Venezuela em mais de 100 anos, conforme levantamento do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).\nSegundo o órgão, o maior abalo sísmico da história do país ocorreu em 1900, quando um terremoto de magnitude 7,7 atingiu a costa norte venezuelana, nas proximidades de Caracas. O epicentro desse evento histórico ficou a poucas centenas de quilômetros de onde ocorreram os tremores desta semana.\nO sismo de magnitude 7,5 registrado na quarta-feira passou a ocupar a segunda posição entre os mais intensos já monitorados na Venezuela. Já o tremor de magnitude 7,2, ocorrido cerca de 40 segundos antes, aparece na quarta colocação do ranking, atrás também do terremoto registrado em 2018.