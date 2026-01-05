O ditador deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, compareceu a um tribunal em Nova York, nesta segunda-feira (5), pela primeira vez desde que foi capturado pelos Estados Unidos no fim de semana. Tanto ele quanto sua esposa, Cilia Flores, declararam-se inocentes durante a audiência de pouco mais de meia hora.\nO juiz Alvin Hellerstein, responsável pelo caso, ordenou que Maduro compareça novamente à corte no dia 17 de março para a próxima audiência. Já se esperava que a primeira audiência fosse breve. O prazo para o fim do julgamento, no entanto, é incerto —segundo a imprensa americana, todo o processo pode demorar mais de um ano.\nMaduro entrou na sala vestindo uma camisa azul-marinho por cima do uniforme laranja da prisão e usando um fone de ouvido, provavelmente para tradução. Sua esposa, com trajes semelhantes, estava sentada ao seu lado. Ao se identificar perante a corte, falou em espanhol que é o presidente da Venezuela e está ali sequestrado, além de se declarar inocente, como previsto.