O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (27) que mãe e filho brasileiros foram mortos em ataques de Israel no Líbano ocorridos no domingo (26) durante o cessar-fogo entre os dois países.\nEm nota, o Ministério das Relações Exteriores expressou condolências à família e condenou o ataque. O pai da família é libanês e também foi morto. Outro filho do casal, brasileiro, está hospitalizado, segundo a pasta.\nEsse ataque constitui mais um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo anunciado em 16 de abril, às quais já resultaram na morte de dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças, assim como de uma jornalista e de dois integrantes franceses da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil)", diz em nota o Itamaraty.\nNetanyahu orienta exército a atacar Líbano com força em meio a cessar-fogo