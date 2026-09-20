NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) desembarca em Nova York neste domingo (20) para participar da Assembleia-Geral da ONU em uma passagem curta pelos Estados Unidos marcada pelo momento delicado da relação entre Brasília e Washington e às vésperas da eleição que disputa páreo a páreo com o senador Flávio Bolsonaro (PL).\nO petista fará na terça-feira (22) o tradicional discurso de abertura das falas de chefes de Estado no evento, que reúne representantes dos 193 países-membros das Nações Unidas. Ele será seguido pelo líder do país anfitrião -portanto, Donald Trump.\nA sequência cria a possibilidade de um encontro rápido entre os dois presidentes nos bastidores, ainda que não haja uma reunião formal prevista. Foi justamente nesse curto intervalo que os dois se encontraram pela primeira vez no ano passado, quando conversaram por cerca de 40 segundos antes do discurso do americano.