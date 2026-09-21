O presidente Lula (PT) tem encontros marcados com o senador Bernie Sanders, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, e o presidente do Uruguai, seu aliado Yamandú Orsi, nesta segunda-feira (21).\nEm agenda reduzida, o petista está em Nova York para a Assembleia-Geral da ONU, onde discursará na terça (22) logo pela manhã.\nLula permanecerá na residência do representante do Brasil na ONU no transcorrer da segunda, segundo seus aliados. O petista teria recebido ao redor de 30 pedidos de encontros com diferentes líderes, mas terminou alinhando poucos encontros.\nEle chegou à cidade no início da noite deste domingo (20) e, a princípio, voltará ao Brasil logo após discursar na terça, para seguir em agenda eleitoral para o pleito que disputa no próximo dia 4.\nA reunião com Mamdani foi feita a pedido do próprio prefeito de Nova York. Já o senador Bernie Sanders, socialista independente e que vota com os democratas, é um aliado de longa data de Lula, com quem o petista já se encontrou.