Lula (PT) realizou uma comemoração antecipada de seu aniversário de 80 anos ao lado do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, na noite de quinta-feira (23), durante uma viagem oficial ao país asiático.\nOs dois líderes compartilham o mesmo mês de aniversário. O petista completa oito décadas de vida na próxima segunda, dia 27. Já o indonésio fez 74 anos no último dia 17.\nUm vídeo da festa foi publicado no Instagram de Lula. Nas imagens, os convidados cantam parabéns em inglês, e Lula assopra as velas de um bolo com calda de chocolate decorado com macarons. O brasileiro oferece o primeiro pedaço a Prabowo e, depois, corta um segundo para sua mulher, a primeira-dama Janja.\n"Um jantar cheio de carinho e simbolismo, que me emocionou profundamente", escreveu o brasileiro no post. "Agradeço ao presidente Prabowo e ao povo indonésio por essa acolhida tão generosa."