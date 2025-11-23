O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (23) que pretende conversar com Donald Trump na busca de uma solução para a crise militar entre Estados Unidos e Venezuela.\n"Eu estou muito preocupado e gostaria que não acontecesse nada, nada militarmente na América do Sul", afirmou. Lula deu a declaração em entrevista à imprensa brasileira e estrangeira ao final do encontro de líderes do G20, em Joanesburgo, na África do Sul.\n"A mim me preocupa muito o aparato militar que os EUA colocaram no Caribe e eu pretendo conversar com o presidente Trump", disse Lula, lembrando que o Brasil "tem responsabilidades na América do Sul" e uma extensa fronteira com a Venezuela.\nBolsonaro foi preso 653 dias após início de investigação; veja cronologia\nMerz diz a Lula que não quis ofender brasileiros com fala sobre Belém