O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, fez ameaças após novos ataques dos Estados Unidos ao seu território na noite desta segunda-feira (25),e afirmou que os países do Golfo Pérsico "não servirão mais de base" para as tropas militares norte-americanas.\nMojtaba reagiu aos bombardeios dos EUA, afirmou que "não haverá retorno". O líder supremo e declarou que as bases americanas não serão mais protegidas pelos países do Golfo. "É certo que não haverá retorno e que as nações e territórios da região não servirão mais de escudo para as bases americanas", disse ele por meio de uma declaração escrita divulgada pela televisão estatal.\nLíder iraniano também afirmou que os EUA têm perdido influência na região, "afastando-se a cada dia um pouco mais de seu antigo status". Mojtaba não aparece em público desde o final de fevereiro, quando o Irã foi bombardeado e seu pai, Ali Khamenei, foi morto. Segundo informações, ele está ferido, mas não há uma dimensão oficial da gravidade.