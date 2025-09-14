Ao decidir passar uns dias de férias, entre julho e agosto, em Castel Gandolfo, a residência de verão do Vaticano, o papa Leão 14 emitiu dois sinais. O primeiro foi retomar mais uma tradição que tinha sido deixada de lado pelo papa Francisco, indicando que seu pontificado seguirá uma linha menos disruptiva do que a do antecessor. O segundo foi que o período seria usado para reflexões, em preparação para os primeiros anúncios importantes desde que assumiu, há pouco mais de quatro meses.\nPara as próximas semanas são esperadas a publicação de uma exortação apostólica, o primeiro documento de alto nível deste papado, confirmações e nomeações para cargos na Cúria Romana, o braço administrativo do Vaticano, e a divulgação de qual será o primeiro destino internacional de Leão 14.\nJá neste domingo (14), quando Robert Prevost completa 70 anos, devem sair alguns resultados do seu período de férias, com a divulgação de trechos da primeira entrevista concedida por ele, em Castel Gandolfo. O material faz parte da biografia escrita pela jornalista Elise Ann Allen, prevista para ser publicada nesta semana no Peru.