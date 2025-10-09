O Vaticano publicou nesta quinta (9) o primeiro documento de alto nível assinado pelo papa Leão 14. Com o nome de "Dilexi te" (Eu te amei, em latim), a exortação apostólica, como é chamado esse tipo de texto, é dedicada ao tema do amor aos pobres.\nAlém de dar recomendações para os católicos, o texto também é visto como uma indicação das prioridades de Leão 14 para os próximos anos. Primeiro papa norte-americano, Robert Prevost, 70, foi eleito pelos cardeais em maio.\nExortação apostólica é um documento emitido pelo papa com orientações aos católicos, de forma generalizada ou dirigidas a alguns grupos, como o clero ou os mais jovens. Em relação a outros textos papais, a exortação é menos solene do que a encíclica —geralmente sobre temas morais ou doutrinários— e do que a constituição apostólica, que costuma reunir questões legislativas e administrativas.