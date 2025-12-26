Kate Middleton e a princesa Charlotte emocionaram as redes sociais com um vídeo em que tocam, juntas, uma música natalina ao piano. Holm Sound, de Gawain Erland Cooper, foi a melodia escolhida para desejar um feliz Natal aos britânicos.\nA apresentação fez parte da tradicional cerimônia natalina Together at Christmas, organizada pela princesa de Gales todos os anos. O concerto foi gravado no dia 5 de dezembro, na Abadia de Westminster, em Londres, e transmitido no dia 24 pela ITV.\nKate ainda narrou uma mensagem, em que destaca o espírito familiar da data comemorativa. "Em um momento em que a vida pode às vezes parecer fragmentada ou incerta, a temporada de Natal nos convida a lembrar do poder de estender a mão uns aos outros com generosidade de coração, compreensão e esperança", disse.\nNo Brasil para a COP, príncipe William tenta criar imagem de líder global em meio a escândalo de Andrew