O Exército israelense ordenou nesta terça-feira (09) a evacuação total da Cidade de Gaza, capital e região com maior quantidade de moradores do enclave.\nO QUE ACONTECEU\nForças de Defesa afirmaram que vão atuar com "maior contundência" e que querem tomar a totalidade do terreno "como parte da guerra contra o Hamas". O aviso foi emitido na manhã desta terça-feira (09) pela rede social X e também foi ecoado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.\nA todos os habitantes da Cidade de Gaza (...) as forças de defesa estão determinadas a derrotar o Hamas e atuarão na área da Cidade de Gaza com maior contundência. Abandonem imediatamente pelo eixo Al Rashid.Porta-voz em língua árabe das Forças Armadas de Israel, Avichay Adraee\nPanfletos também foram jogados por aviões para ordenar a fuga da população do local, segundo um fotógrafo da agência de notícias AFP. A movimentação de carros e pessoas deslocadas também aumentou nos últimos dias, segundo a agência.