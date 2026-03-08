O Líbano, que já registra quase 400 mortos desde a retomada da guerra no Oriente Médio, foi palco de novos bombardeios na madrugada deste domingo (8). Desta vez, Israel afirmou que os ataques no centro de Beirute miravam comandantes iranianos que atuavam na cidade.\nA ofensiva com drone foi a primeira dentro dos limites da capital libanesa desde sábado passado (28), quando um ataque conjunto de Israel e Estados Unidos contra o Irã matou o líder supremo Ali Khamenei. Antes, Tel Aviv já havia bombardeado os subúrbios do sul de Beirute e o sul e o leste do país.\nOs comandantes do Corpo Libanês da Força Quds operavam para promover ataques terroristas contra o Estado de Israel e seus civis, enquanto simultaneamente atuavam para a Guarda Revolucionária Islâmica no Irã", afirmou o Exército israelense em um comunicado, sem nomear as vítimas.