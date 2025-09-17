O Exército de Israel iniciou uma ofensiva terrestre nesta segunda-feira (15) para ocupar a Cidade de Gaza.\nAs forças israelenses já vinham expandindo seus ataques aéreos contra a maior cidade da Faixa de Gaza nas últimas semanas. O que iniciam nesta segunda, no entanto, é a tomada via tropas terrestres, que até então não haviam atuado desta maneira na região.\nO gabinete de segurança de Israel, presidido pelo primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, aprovou no mês passado um plano para expandir a campanha militar e controlar a Cidade de Gaza, capital do território homônimo. O premiê afirma que a capital é um reduto do Hamas e que conquistá-la é necessário para derrotar o grupo terrorista.\nAinda nesta segunda, Netanyahu havia afirmado que não descarta realizar novos ataques contra líderes do Hamas "onde quer que estejam". O premiê falou a jornalistas ao lado do secretário de Estado americano, Marco Rubio, em Jerusalém.