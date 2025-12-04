Israel confirmou nesta quinta-feira (4), após análise forense, os restos mortais do tailandês Sudthisak Rinthalak, entregues na véspera pelo Hamas e o Jihad Islâmico. Ele havia sido sequestrado nos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 e sua morte foi oficialmente determinada em maio de 2024.\nCom o retorno do corpo de Rinthalak, restam na Faixa de Gaza apenas os restos mortais do israelense Ran Gvili. A devolução dos reféns vivos e mortos em troca de prisioneiros e corpos de palestinos por Israel é o principal ponto da chamada primeira fase do plano de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.\nDivulgado no fim de setembro e colocado em marcha em outubro, o plano exigia que a devolução total ocorresse em 72 horas. Grupos de familiares de reféns criticaram duramente a demora no retorno dos corpos, que motivou pedidos para que o governo de Binyamin Netanyahu parasse de cumprir o acordo.