Israel aprovou nesta quarta-feira (20) um plano criticado internacionalmente para construir um assentamento no meio da Cisjordânia, dividindo o território em dois e dificultando o reconhecimento de um estado palestino.\nProjeto cria assentamento com 3.500 apartamentos na área de E1, uma faixa localizada ao leste de Jerusalém. A aprovação foi feita pelo Comitê de Planejamento e Construção nesta quarta-feira, afirmou a imprensa de Israel e a agência de notícias Associated Press.\nLocal já estava em "fase de construção" há mais de 20 anos, mas, por pressão internacional, teve obras paralisadas em 2012. Os críticos eram aliados europeus e governos anteriores dos EUA. Agora, a expectativa é de que, caso não haja novo impedimento no assentamento, as primeiras obras para construção de apartamentos aconteçam no próximo ano.