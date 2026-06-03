A conta oficial da embaixada do Irã na Tunísia compartilhou nesta segunda-feira (1º) um vídeo feito com inteligência artificial que mostra uma luta entre o monumento do Cristo Redentor, do Rio de Janeiro, e a Estátua da Liberdade, de Nova York.\nO post faz parte de uma estratégia de uso do meme como propaganda de guerra em meio ao atual conflito no Oriente Médio. Contas de embaixadas persas passaram a publicar imagens e vídeos ridicularizando o inimigo, incluindo o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.\nNão está clara a motivação do post recente com o monumento brasileiro. A animação mostra a escultura americana se aproximando e, em seguida, tentando dar um soco no Cristo. As duas estátuas entram em uma briga.\nNo fim, o Cristo vence o duelo ao quebrar a Estátua da Liberdade ao meio e voltar ao seu posto.