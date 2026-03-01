Após confirmar a morte do líder supremo Ali Khamenei, o Irã prometeu segundo a mídia estatal "a maior ação ofensiva da história da República Islâmica", fundada em 1979.\nSegundo a Guarda Revolucionária, ente militar principal do país, haverá retaliação pelo ataque americano e israelense contra alvos ligados aos EUA e ao Estado judeu no Oriente Médio nas próximas horas.\nO líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, foi morto neste sábado (28) no inédito ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra a teocracia instalada em 1979, cujo futuro está em suspenso.\nAltas autoridades do país e de suas Forças Armadas, além de talvez o presidente Masoud Pezeshkian, também morreram. Os bombardeios continuaram na madrugada deste domingo (1º), como Donald Trump havia dito que iriam.\nA morte do líder foi confirmada, após horas de negativas, pela mídia estatal iraniana. Com isso, Khamenei se torna o primeiro chefe de Estado no poder assassinado em uma operação comandada por Washington na história. Também foram mortos na ação uma das duas filhas do líder, que tinha outros 4 filhos, além de um neto, um genro e uma nora.