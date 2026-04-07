Em meio a pressão para que o Irã aceite um acordo para abrir o estreito de Hormuz proposto pelos Estados Unidos, o presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (6) que o país inteiro pode ser destruído em uma noite.\n"Essa noite pode ser amanhã", disse o republicano em pronunciamento à imprensa, dando novo prazo para seu ultimato à liderança persa: esta terça (7), 21h, pelo horário de Brasília.\nMais cedo, em um evento ao lado da primeira-dama Melania Trump, o presidente foi questionado se não considerava que estava cometendo crimes de guerra ao ameaçar atingir pontes e usinas de energia no Irã. Ele negou e se referiu a iranianos como animais. "Não, porque eles são animais", disse o presidente.\nMercado eleva previsão da inflação para 4,36% este ano\nEUA e Israel atacam principal universidade de tecnologia do Irã