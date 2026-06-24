O vice-presidente dos EUA, J. D. Vance, afirmou nesta segunda-feira (22), na Suíça, que houve avanços nas negociações com o Irã e que o país concordou em permitir a entrada de inspetores nucleares da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), ligada às Nações Unidas. As conversas sobre as inspeções podem começar, segundo ele, já nesta semana.\n"Os iranianos concordaram em convidar os inspetores da AIEA a retornarem ao país", disse Vance a repórteres no resort suíço de Burgenstock, após uma primeira rodada de negociações entre os EUA e o Irã com o objetivo de pôr fim à guerra no Oriente Médio.\nVance afirmou, também, que esse "é um marco importante para o povo americano e o primeiro passo para a desnuclearização permanente ou o fim definitivo do programa de armas nucleares no Irã".\nNesta segunda, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou a suspensão das sanções ao petróleo iraniano. O órgão emitiu uma licença geral para o Irã, autorizando a produção, o fornecimento e a venda de petróleo bruto e de produtos petroquímicos e petrolíferos de origem iraniana até 21 de agosto.