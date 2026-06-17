O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que um acordo de paz com os EUA (Estados Unidos) exige a retirada das tropas de Israel do Líbano.\nO Irã condicionou o fim definitivo da guerra à saída dos militares israelenses do território libanês. O chanceler Abbas Araghchi declarou que, sem essa desocupação, o conflito não terminará por completo.\nO Hezbollah confirmou ter recebido garantias do governo iraniano sobre essa exigência. Um porta-voz do grupo libanês disse que o Irã vai cobrar a retirada de Israel nas próximas conversas com os EUA.\nO presidente dos EUA, Donald Trump, criticou duramente as ações militares de Israel em Beirute. Durante a cúpula do G7 (Grupo dos Sete), Trump chamou os bombardeios de cruéis e pediu que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aja com mais responsabilidade.