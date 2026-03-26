A televisão estatal do Irã informou nesta quarta-feira (25) que o país rejeitou uma proposta de paz apresentada pelos Estados Unidos para encerrar a guerra no Oriente Médio. Segundo a emissora, Teerã reforça a resistência contra iniciativas lideradas por Washington. Antes, o regime já havia rebatido a afirmação de Donald Trump de que haveria negociações em andamento para encerrar o conflito.\nDe acordo com a estatal Press TV, uma autoridade do regime afirmou que a proposta buscava pôr fim ao que classificou de "guerra imposta", mas deixou claro que a decisão sobre o fim do conflito cabe exclusivamente ao Irã. "O fim da guerra ocorrerá quando o Irã decidir que deve terminar, não quando Donald Trump imaginar sua conclusão", disse a autoridade, segundo a emissora.\nEm pronunciamento também na televisão estatal minutos antes, o porta-voz militar Ebrahim Zolfaqari disse que Trump estaria "negociando consigo mesmo" e negou a existência de uma trégua no horizonte. "Pessoas como nós nunca conseguirão se dar bem com pessoas como você [Trump]", afirmou. "Como sempre dissemos, nenhum de nós fará um acordo com vocês. Nem agora. Nem nunca."