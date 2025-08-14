A polícia iraniana prendeu até 21 mil "suspeitos" durante os 12 dias de guerra contra Israel em junho, informou nesta terça-feira (12) um porta-voz das forças de segurança do Irã, segundo a mídia estatal.\nApós os ataques aéreos israelenses iniciados em 13 de junho, as forças de segurança iranianas lançaram uma ampla campanha de detenções, acompanhada de reforço da presença policial nas ruas, com pontos de controle e um sistema de "denúncias públicas", no qual cidadãos eram convocados a reportar qualquer pessoa considerada suspeita.\n"Houve um aumento de 41% nas ligações feitas pelo público, o que levou à prisão de 21 mil suspeitos durante a guerra de 12 dias", disse o porta-voz Saeid Montazerolmahdi. Ele não informou quais eram as suspeitas contra os detidos, mas autoridades de Teerã já haviam mencionado anteriormente que alguns indivíduos teriam repassado informações capazes de auxiliar nos ataques israelenses.