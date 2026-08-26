Fortes inundações na região do Himalaia entre o Nepal e o Tibete chinês mataram ao menos 22 pessoas nesta quarta-feira (26), segundo autoridades locais. Quase 400 pessoas estão desaparecidas. As cheias destruíram estradas, pontes, usinas hidrelétricas e deixaram casas submersas em lama.\nSegundo o órgão de turismo do Nepal, ao menos 384 pessoas estão desaparecidas, incluindo 291 estrangeiros. O grupo inclui 105 cidadãos indianos. O primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, afirmou que equipes da polícia e do Exército se uniram aos esforços de resgate.\nCasas e estradas foram arrastadas pela água no país. No Tibete, autoridades disseram temer "grandes perdas humanas", depois que um deslizamento de terra atingiu o porto de Gyirong, na fronteira entre os dois países. Imagens captadas por câmeras de segurança mostram pessoas correndo segundos antes de a terra atingir o local, soterrando veículos e destruindo a estrutura.