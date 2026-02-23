As ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para assumir controle da Groenlândia e interferir na Venezuela contradizem seu discurso de que as mudanças climáticas são falsas.\nAo mesmo tempo em que chama o aquecimento global de "o maior golpe feito no mundo", Trump tem dado passos geopolíticos que, segundo especialistas ouvidos pela Folha de S.Paulo, só fazem sentido em um mundo mais quente.\nA obsessão do presidente americano com a Groenlândia é o exemplo mais recente.\nCom o degelo acelerado do Ártico, a região tem virado alvo de uma espécie de "corrida do ouro" moderna. "Trump entende que pode estar acontecendo essa história de derretimento de gelo porque todo mundo quer alguma coisa [na região], e ele tem essa postura de querer ser sempre o primeiro da corrida", diz Karina Spohr, professora da London School of Economics and Political Science e especialista em política ártica.