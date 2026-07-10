- A inteligência de Israel compartilhou informações com o governo dos Estados Unidos que apontavam um suposto plano do Irã para matar o presidente Donald Trump, de acordo com publicação do jornal americano Wall Street Journal (WSJ) nesta quinta-feira (9).\nO jornal não informou detalhes sobre a data em que o suposto plano foi elaborado. Segundo o WSJ, a medida seria parte de uma retaliação prometida desde o assassinato do general Qassim Suleimani, em janeiro de 2020, ainda no primeiro mandato de Trump.\nSuleimani, 62, comandante da Força Quds da Guarda Revolucionária do Irã, foi morto em um ataque com drone dos Estados Unidos perto do aeroporto de Bagdá, no Iraque.\nEle era considerado terrorista pelos governos dos EUA e de Israel desde 2011 e era próximo do aiatolá Ali Khamenei, morto em um bombardeio em fevereiro deste ano.