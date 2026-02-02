O influenciador brasileiro Junior Pena, que vive nos Estados Unidos e já elogiou o governo de Donald Trump, foi preso por agentes federais do ICE, o serviço de imigração americano, no último sábado (31), segundo informações divulgadas por um amigo.\nCom mais de 480 mil seguidores no Instagram, ele publica conteúdo sobre a sua vida como estrangeiro nos EUA, onde mora desde 2009. De acordo com Maycon MacDowel, policial e amigo do influenciador, Pena está em Delaney Hall, um centro de detenção de imigrantes localizado em Nova Jersey.\nUm habeas corpus foi apresentado para evitar que ele seja transferido a uma unidade de detenção em outro estado --a estratégia de mover pessoas detidas tem sido usada pela gestão do republicano, segundo as organizações de apoio a imigrantes, para dificultar o apoio jurídico e humanitário oferecido por suas famílias e comunidades.