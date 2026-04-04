O influenciador brasileiro Junior Pena, preso por agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos) em fevereiro, foi solto.\nApoiador do presidente dos EUA, Donald Trump, o influenciador estava sob custódia em Nova Jersey. Desde então, teve dois pedidos de fiança negados.\nPena publicou um vídeo nas redes sociais após ser solto ontem. Contou que estava na cela, quando um agente entrou procurando por ele e disse: "Freedom" (liberdade, em inglês). "Olha o Junior Pena, aí, solto", afirmou.\nRelatou ter sido abraçado pelo oficial, que o orientou a juntar os pertences para ir embora. "A juíza federal acabou de te liberar", teria dito o agente, segundo Pena.\nInfluenciador foi preso após faltar a uma audiência judicial. No vídeo, o brasileiro disse ter ficado 60 dias custodiado e, neste período, recebido "dois 'nãos' do juiz".