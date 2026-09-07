A independência dos Estados Unidos foi uma importante mudança de paradigma não apenas para o país, mas para todo o mundo. Foi a primeira colônia nas Américas a alcançar a liberdade da Europa. Na época, e durante as décadas seguintes, esse evento histórico repercutiu nos próprios processos de emancipação do Brasil, que culmiraram no 7 de Setembro.\nA Inconfidência Mineira —que buscava a separação de Portugal e tinha em Tiradentes um de seus líderes— é o exemplo mais importante. Ocorrido 13 anos após a independência americana, em 1789, esse movimento bebeu da fonte vinda dos recém-criados EUA. É isso o que aponta a americana Kirsten Schultz, doutora em história da América Latina pela Universidade de Nova York e professora na Universidade Seton Hall.\nEm entrevista à Folha de S.Paulo Schultz explica que, ao longo do século 18, o Brasil vinha aumentando sua integração com o mundo atlântico por meio do desenvolvimento comercial. Isso permitiu que as notícias do que vinha acontecendo nos EUA chegassem por meio de cartas, livros e no boca a boca.