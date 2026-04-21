Negociadores dos Estados Unidos estão a caminho do Paquistão para mais uma rodada de conversas com autoridades iranianas, mas a mídia estatal iraniana disse que autoridades de Teerã podem não comparecer às discussões.\nÀ agência Reuters, uma fonte iraniana de alto escalão afirmou nesta segunda-feira (20) que o país está considerando participar das negociações de paz, mas que a decisão final ainda não foi tomada.\nO presidente Donald Trump disse ao jornal New York Post que o vice-presidente J. D. Vance chegaria a Islamabad em algumas horas, liderando uma delegação americana. Mas, segundo o jornal The New York Times, o vice-presidente só embarcará na terça.\nFogão com identificação de patrimônio público em chácara ligada ao governador no TO\nDiretora alvo de polêmica por fala sobre autismo volta ao cargo por decisão judicial em Gurupi'