Um incêndio na província de Huelva, na Andaluzia (sudoeste da Espanha), avançava neste sábado (8) após ter atingido cerca de 4 mil hectares, impulsionado por ventos que dificultam as operações de combate às chamas, informaram as autoridades locais.\nA expansão do incêndio já ultrapassa os 4.000 hectares neste momento", dos quais nem todos estão queimados, afirmou aos jornalistas o responsável pelos serviços de emergências da Andaluzia, Antonio Sanz.\nO fogo, declarado perto da localidade de Niebla, a cerca de 70 quilômetros da fronteira sul com Portugal, foi impulsionado pelos ventos fortes, de entre 40 e 50 hm/h, que atingiram a região na tarde de sexta-feira, explicou Sanz.\n"Este incêndio apresenta um comportamento de mudanças constantes de vento, o que destrói toda a estratégia de combate", ressaltou.