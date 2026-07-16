Um incêndio em um orfanato nos arredores de Argel, capital da Argélia, deixou ao menos 11 mortos e 19 feridos na madrugada de hoje (16).\nO fogo atingiu a instituição Dar al Aitam, no bairro de Mohammadia, por volta das 3h30. A Defesa Civil enviou dez caminhões de bombeiros e 16 ambulâncias para combater as chamas e socorrer as vítimas.\nEntre os feridos, dez pessoas sofreram queimaduras de gravidade variável. As equipes de resgate também conseguiram retirar cinco pessoas com deficiência do local e levá-las para uma área segura.\nEUA sinalizam novo tarifaço ao Brasil, e lista de exceções deve ser ampliada\nCom foco global no Irã, Ucrânia reabre guerra no mar Negro\nBrasil vai assinar acordo para criar mercado aéreo único na América do Sul\nAs autoridades locais ainda investigam o que causou o início do fogo. A Defesa Civil informou que os trabalhos no local continuam e ainda não divulgou a identidade ou a idade das vítimas.