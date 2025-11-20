Por volta das 14h, um incêndio atingiu a área dos países do pavilhão principal da COP30. A segurança orientou que o prédio fosse evacuado.\nImagens mostram fumaça saindo das tendas do espaço. Os bombeiros ordenam a saída do local e há alarmes de incêndio.\nSegundo bombeiros que estão atendendo a ocorrência, o fogo começou atrás do estande da Itália\nNa correria, muitos dos participantes ajudaram a levar extintores de incêndio para ajudar no combate ao fogo.\nA segurança da COP30 isolou a área do incêndio e orientou que fossem criados corredores para passagem dos extintores de incêndio.\nAbordagem da PM termina em confronto com um morto em Miranorte\nIdoso é morto e tem corpo levado em carrinho de mão pela cidade; vídeo\nJustiça mantém condenação de R$ 370 mil a faculdade por assédio moral contra professores