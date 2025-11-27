O suspeito preso por atirar em dois militares da Guarda Nacional, em Washington, é um imigrante afegão. Ele foi preso e está gravemente ferido, informaram as autoridades mais cedo.\nRahmanullah Lakanwal, 29, chegou aos EUA em 2021, segundo uma fonte, que falou sob anonimato. Ele desembarcou com um visto especial para afegãos que auxiliaram os norte-americanos durante a guerra no Afeganistão e que estavam vulneráveis\nImigrante ultrapassou o prazo do visto e está ilegalmente no país. Ataque contra guardas está sendo investigado como um ato terrorista.\nMais cedo, o FBI informou que os militares estavam em estado crítico de saúde. Guardas faziam patrulha, quando o ataque ocorreu.\nO atirador foi detido e gravemente ferido, de acordo o presidente Donald Trump. O republicano se referiu ao suspeito como "animal" e disse que ele "pagará um preço muito alto". "Deus abençoe nossa grande Guarda Nacional e todos os nossos militares e policiais. Essas são pessoas verdadeiramente extraordinárias. Eu, como presidente dos Estados Unidos, e todos os associados à Presidência, estamos com vocês!", escreveu o presidente na rede social Truth Social.