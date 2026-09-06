Homem é amarrado a poltrona de avião após gritar e proferir xingamentos racistas e homofóbicos durante voo entre Dallas e Nova Jersey, nos EUA (Reprodção / Redes sociais)\nUm homem que começou a gritar xingamentos racistas e homofóbicos contra um comissário de bordo durante um voo nos Estados Unidos acabou algemado e amarrado com fita adesvia ao seu assento nesta quinta-feira (3), de acordo com autoridades locais.\nO passageiro do voo da American Airlines que fazia o trajeto de Newark, em Nova Jersey, a Dallas, no Texas, foi identificado pelo jornal The New York Times como Arthur Lundeen, de 67 anos. Após gritar os xingamentos, Lundeen começou a agredir a pessoa sentada ao seu lado, agarrando-a pela garganta.\nConheça o líder da extrema direita que pode chegar ao poder na Alemanha\nRússia tenta matar chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia