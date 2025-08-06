O Japão faz na manhã desta quarta-feira (6), ainda noite de terça no Brasil, uma cerimônia para marcar os 80 anos do bombardeio atômico sobre Hiroshima. Representantes de cerca de 120 países devem marcar presença no evento, que lembra os horrores da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e faz apelos pelo abandono das armas nucleares em um contexto de tensões crescentes no mundo.\nA cerimônia teve início às 8h no horário local (20h em Brasília). Em 6 de agosto de 1945, às 8h15, os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica sobre Hiroshima. O ataque matou cerca de 140 mil pessoas. Três dias depois, outra bomba atômica atingiu Nagasaki, e mais 74 mil pessoas foram mortas. São os únicos casos na história em que armas nucleares foram usadas contra seres humanos durante uma guerra.\nA cerimônia contou com as presenças inéditas das delegações da Palestina e de Taiwan, regiões que não são oficialmente reconhecidas pelo Japão como países. Por outro lado, potências nucleares como Rússia, China e Paquistão não participaram. O Irã, frequentemente acusado de tentar desenvolver uma arma nuclear, confirmou presença.