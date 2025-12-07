O grupo Hamas (Movimento da Resistência Islâmica) afirmou neste sábado (6) que aceita entregar as armas que tem a uma autoridade palestina soberana após a retirada israelense de Gaza, enquanto o Catar alertou que as negociações para consolidar a trégua seguem em um ponto crítico e sem garantia de cessar-fogo definitivo.\nHamas condiciona entrega de armas ao fim da ocupação israelense. O negociador Khalil al Hayya afirmou que o arsenal do grupo está ligado à presença militar de Israel no território. Segundo a assessoria, a referência é a um Estado palestino soberano. O Hamas disse ainda aceitar o envio de forças da ONU (Organização das Nações Unidas) para vigiar fronteiras e monitorar o cessar-fogo, mas rejeitou qualquer missão internacional com mandato para desarmá-lo.\nRússia faz novo mega-ataque à Ucrânia e provoca apagões em meio a negociação de paz