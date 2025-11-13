A Latam anunciou que cancelou ao menos 173 voos entre essa quarta-feira (12) e a próxima segunda-feira (17) devido à greve de pilotos no Chile. A empresa não disse se os cancelamentos incluem operações com origem ou destino no Brasil.\nA companhia aérea afirmou que 20 mil passageiros foram afetados pela medida que, segundo a empresa, atinge menos de 10% dos voos que têm o Chile como origem ou destino.\nA Latam anunciou um plano de contingência e informou que quase a totalidade dos passageiros receberam as opções.\nA greve começou às 0h dessa quarta-feira após o sindicato dos pilotos da Latam (SPL) informar que a aérea se recusou a continuar a negociação salarial\nA direção da Latam decidiu encerrar prematuramente o processo de mediação legal", comunicou o SPL, que disse ter proposto uma prorrogação da negociação por cinco dias, mas que foi recusada pela empresa. "Eles praticamente forçaram a suspensão das operações", destacou o sindicato.