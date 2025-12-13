Presidente Donald Trump (Reprodução/Instagram Donald Trump)\nO governo Donald Trump retirou nesta sexta-feira (12) o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), da lista de indivíduos sancionados com base na Lei Magnitsky.\nMoraes, a esposa, Viviani Barci, e a empresa Lex - Instituto de Estudos Jurídicos, que pertence à família do magistrado, figuraram por cinco meses e meio nesse rol, voltado a acusados de graves violações de direitos humanos.\nA medida foi adotada pela administração Trump após articulações de aliados de Jair Bolsonaro (PL), principalmente do filho e deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), em uma tentativa de engajar a Casa Branca numa operação para salvar o ex-presidente da condenação por liderar a trama golpista.\nMinistro Alexandre de Moraes (Bruno Peres/Agência Brasil)