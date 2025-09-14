O governo Donald Trump, que está em campanha para responsabilizar estrangeiros que comemoraram a morte do influenciador e ativista de direita Charlie Kirk, prometeu neste sábado (13) revogar o visto do médico brasileiro Ricardo Barbosa depois que o neurocirurgião parabenizou o assassino de Kirk na internet.\nEm comentário no Instagram, Barbosa escreveu: "Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical". A mensagem foi divulgada por perfis da direita brasileira, que pediram investigação do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), onde o médico atua. Os usuários também alertaram autoridades americanas -em especial o vice-secretário de Estado, Christopher Landau, que tem prometido revogar uma série de vistos desde a morte de Kirk.\nEm resposta a uma das publicações que o informava sobre o caso, Landau disse que ordenou a revogação do visto de Barbosa, "se ele tiver um", e o colocou numa lista de pessoas inelegíveis a receber a permissão para viajar aos Estados Unidos. "De todo o conteúdo depravado que vi online, esse deve ser o mais assustador. Ele é um NEUROCIRURGIÃO do Brasil que não apenas parabeniza o assassino de Charlie Kirk por 'mira impecável', mas em seguida, com precisão cirúrgica, especifica: 'espinha cervical'", escreveu Landau.