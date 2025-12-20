O Departamento de Justiça de Donald Trump começou nesta sexta-feira (19) a divulgação dos arquivos do caso do abusador sexual Jeffrey Epstein, após meses de cobranças da base republicana e trocas de acusações entre congressistas democratas e o presidente americano.\nDepois de vaivéns políticos, Trump cedeu à pressão da base do Partido Republicano e, há um mês, sancionou o projeto de lei que liberou os arquivos da investigação sobre o suposto esquema de tráfico sexual operado por Epstein. O prazo para a divulgação era de 30 dias, completados nesta sexta. Ainda não está claro onde os arquivos serão disponibilizados.\nConselho montado por Trump muda nome de centro cultural para Trump-Kennedy Center\nEUA matam mais 4 em novo ataque contra barco no Pacífico, diz Pentágono\nTrump ordena bloqueio de petroleiros sob sanção ao redor da Venezuela