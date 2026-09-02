O governo Donald Trump afirmou que os Estados Unidos podem e irão atacar "onde for necessário" no combate a cartéis. As declarações foram feitas às vésperas da marca de um ano do início da operação militar que levou a dezenas de ataques contra embarcações suspeitas de transportar drogas no Caribe e no Pacífico Oriental.\nNesta segunda-feira (1º) uma autoridade americana, em conversa sob condição de anonimato com jornalistas da qual a reportagem participou, afirmou que Trump deixou claro que a operação pode e vai atacar onde for necessário.\nUm levantamento da organização Airwars, que monitora os ataques, afirma que ao menos 227 pessoas foram mortas desde o início da campanha. A organização contabilizava 69 embarcações destruídas pelos EUA até o fim de agosto.\nPerguntado sobre o que seria uma vitória na ofensiva e por quanto tempo Washington estaria preparada para mantê-la, o funcionário afirmou que o objetivo é que os territórios dos países parceiros estejam sob controle de seus respectivos governos.