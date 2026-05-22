Estrangeiros que buscam obter o green card nos Estados Unidos terão que voltar ao seu país para dar entrada no processo por meio do Departamento de Estado, informou o Serviço de Cidadania e Imigração do país (USCIS) nesta sexta-feira (22).\nO órgão anunciou a medida em um memorando, datado de quinta-feira (21), que orienta os agentes migratórios a considerar fatores e informações relevantes caso a caso ao determinar se é justificada uma dispensa extraordinária da necessidade de retorno ao país de origem para dar entrada no processo de ajuste do status migratório.\nAlém disso, o memorando reforça que a análise para eventual dispensa deve considerar "altamente relevante" casos em que o estrangeiro não cumpriu as condições de sua entrada provisória e se não deixou o país como esperado.\n"Avaliadores devem pesar todos os fatores positivos e negativos, incluindo laços familiares, status e histórico migratório, o caráter moral do solicitante e qualquer outro fator relevante para determinar se um alien [termo jurídico reintroduzido pelo governo Trump para se referir a estrangeiros não residentes] deve receber" esse tratamento, diz o texto.