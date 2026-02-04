O governo de Donald Trump reduzirá o número de agentes federais de imigração em Minnesota em 700, anunciou nesta quarta-feira (4) o encarregado de fronteiras da Casa Branca, Tom Homan.\nDesde o final do ano passado, Trump mobilizou milhares de agentes de imigração armados na cidade de Minnesota e arredores. Durante as operações, agentes federais mataram a tiros os manifestantes Renée Good e Alex Pretti, o que gerou protestos massivos no estado e em outras partes do país.\nHoman afirmou que a redução parcial se deve à cooperação "sem precedentes" das autoridades responsáveis pelas cadeiras dos condados de Minnesota.\n"Deixem-me ser claro: o presidente Trump tem toda a intenção de realizar deportações em massa durante este governo, e as ações de fiscalização da imigração continuarão diariamente em todo o país", disse Homan em uma entrevista coletiva. "O presidente Trump fez uma promessa. E não demos nenhuma ordem contrária."