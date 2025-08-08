O gabinete de segurança de Israel aprovou um plano para que as Forças Armadas do país assumam o controle da Cidade de Gaza, poucas horas depois de o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu reafirmar a intenção de expandir a presença militar para todo o território palestino. A decisão ocorre apesar do aumento das críticas internas e internacionais à guerra, que se aproxima de dois anos de duração.\nSegundo comunicado divulgado pelo gabinete nesta quinta-feira (7), a operação faz parte da "proposta para derrotar o Hamas" e será acompanhada do fornecimento de ajuda humanitária à população que estiver fora das zonas de combate. De acordo com o jornal The Times of Israel, também deve exigir a retirada dos civis da Cidade de Gaza, onde atualmente estão cerca de 800 mil pessoas.\nA ação, portanto, deverá diminuir ainda mais a área territorial em que a população de Gaza, de aproximadamente 2 milhões de pessoas, tem permissão para ficar.